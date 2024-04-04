Beşiktaş'taki yangın: Belediyeden tadilat izni alınmadığı ortaya çıktı

Beşiktaş Belediyesi, gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin açıklama yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada, tadilatla ilgili herhangi bir izin alınmadığını bildirdi.

İstanbul Beşiktaş'taki gece kulübünde çıkan ve 29 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin açıklama yapan Beşiktaş Belediyesi, tadilat süreciyle ilgili belediyeye herhangi bir başvuru yapılmadığını ve gerekli izinlerin alınmadığını açıkladı.

Açıklamada "Bahse konu olan işletme ilk olarak 1987 yılında ruhsatını almış olup, 2018 yılında ise devretmeye bağlı olarak ruhsatının yenilenmiş olduğu anlaşılmaktadır. Ancak iddia edilen tadilat süreciyle ilgili belediyemize herhangi bir başvuru yapılmamış, izin alınmamış, bilgi verilmemiştir" denildi.

Belediyeden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gayrettepe'de yaşanan 16 katlı binanın bodrum katında meydana gelen yangında hayatını kaybeden 29 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyor; yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Yangınla ilgili olarak; İçişleri Bakanlığı talimatıyla görevlendirilen Mülkiye Müfettişleri tarafından idari soruşturma yürütülmektedir. Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, konu ile alakalı 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Bu kapsamda konu ile ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir. Bahse konu olan işletme ilk olarak 1987 yılında ruhsatını almış olup, 2018 yılında ise devretmeye bağlı olarak ruhsatının yenilenmiş olduğu anlaşılmaktadır. Ancak iddia edilen tadilat süreciyle ilgili belediyemize herhangi bir başvuru yapılmamış, izin alınmamış, bilgi verilmemiştir.

Şu anda bu konuda itfaiye, savcılık ve müfettişlerin soruşturması devam etmekte olup, sonucunda ayrıca bilgi verilecektir. Kurum olarak, olayın takipçisi olacağız ve kamuoyunu sürekli olarak bilgilendirmeye devam edeceğiz. Toplumsal huzur ve güvenliğin sağlanması için elimizden gelen tüm çabayı göstermeye sorumluluğu olan tüm kamu kurumları ile birlikte devam edeceğiz.

"SÜREÇ DEVAM ETMEKTEDİR"

Beşiktaş Belediye Başkanlığı'nın düzenli denetimleri kapsamında, 2022 yılında Sayıştay denetçileri tarafından hazırlanan denetim raporu, 2023 yılında kamuoyuna duyurulmuştur. Bu raporun yayımlanması akabinde denetim ekipleri oluşturulmuş ve yasal zorunluluk gereği ruhsatlandırılması gereken işletme ve mekanlar titizlikle incelenmiştir. Bu inceleme sürecinde; avukatlık ofisleri, psikolojik danışmanlık (psikoterapi) ve fizyoterapi merkezleri, muhasebe ve mali müşavirlik ofisleri, mühendislik ve mimarlık ofisleri, her türlü sağlık tesisleri, (muayenehaneler, veteriner klinikleri, hastaneler, eczaneler vb.) noterler, turizm belgeli tesisler ve günlük konaklama hizmeti veren yerler belediye ruhsatlandırma yetkisinde değildir ve bu iş yerleri ruhsatlandırma işleminden hariç tutulmuştur. Belediyenin yetki alanı içerisinde kalan bölgelerde ruhsatlandırma işlemleri başlatılmış ve büyük bir kısmı tamamlanmıştır; bu süreç halen devam etmektedir.

"BİLGİLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Coğrafi ve tarihi öneme sahip Beşiktaş Belediyesi, sorumluluk alanlarındaki çeşitli mekan ve yerlerde ilgili bakanlıklar ve devlet kurumları ile yasal düzeyde işbirliği yapmaktadır. Belediye, bu işbirliğine rağmen, karar alma süreçlerini sürekli izleme ve değerlendirme mekanizmaları aracılığıyla yönetmeye özen göstermektedir. Konu ile ilgili olarak adli ve idari tahkikat devam etmektedir. Bu konuda kurumumuz sorumluluğu bulunan tüm kurumlarla işbirliği halinde hassasiyetle üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir. Sürecin her aşamasında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."

NE OLMUŞTU?

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 12.47'de 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde tadilat kaynaklı çıkan yangında, 29 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

Soruşturma kapsamında iş yeri sahipleri Mehmet Menduh C. ve Şahzade Ş. ile sorumlu müdür İsmet Ş., işletme müdürü Arda Arman P. ve iş yeri muhasebecisi Salim A., tadilat ile ilgili metal işleri sorumlusu Kahraman E., metal işleri firma sahibi Çağatay A., mobilyacı Ercan E. ve iş yeri ortağı Fatma D. olmak üzere toplam 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.