Beşiktaş'taki yangınla ilgili gözaltına alınan 9 kişi sağlık kontrolünden geçirildi

Beşiktaş Gayrettepe'de tadilat yapılan gece kulübünde 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin gözaltına alınan 9 kişi sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul Beşiktaş'taki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan, 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi.

Gayrettepe'deki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübündeki yangınla ilgili soruşturma kapsamında polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Şüpheliler, polis eşliğinde hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'taki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

Soruşturma kapsamında iş yeri sahipleri Mehmet Menduh C. ve Şahzade Ş. ile sorumlu müdür İsmet Ş., işletme müdürü Arda Arman P. ve iş yeri muhasebecisi Salim A., tadilat ile ilgili metal işleri sorumlusu Kahraman E., metal işleri firma sahibi Çağatay A., mobilyacı Ercan E. ve iş yeri ortağı Fatma D. olmak üzere toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.