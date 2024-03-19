Beşiktaş'tan Cenk Tosun ve Salih Uçan kararı

Beşiktaş'ın, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Cenk Tosun ve Salih Uçan ile sözleşme uzatma görüşmeleri için ligin bitmesini bekleyeceği belirtildi.

Beşiktaş'ın, sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek Cenk Tosun ve Salih Uçan ile görüşmeleri ligin bitimine bıraktığı iddia edildi.

Beşiktaş Futbol Şubesi Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, ligin 28. haftasında oynanan Galatasaray maçından önce iki oyuncu için yaptığı açıklamada derbinin ardından kontrat görüşmeleri yapacaklarını söylemişti.

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş yönetimi, Salih Uçan ve Cenk Tosun ile sözleşme görüşmelerini sezon sonuna bıraktı.

Siyah beyazlı kulübün yöneticileri, iki tecrübeli oyuncunun sezon sonuna kadar performansını gözlemleyecek.

Beşiktaş'ın kaptanlarından Cenk Tosun bu sezon şu ana kadar 38 maçta forma giydi. 32 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 10 gol atarken, 7 asist yaptı. Tecrübeli isim sakatlık ve teknik direktör kararıyla 7 karşılaşmada süre almadı.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan ise bu sezon 31 maçta oynadı. Uçan bu karşılaşmalarda 4 gol, 5 asist kaydetti. Salih Uçan 13 maçta sakatlık, bir maçta ise sarı kart cezası nedeniyle oynayamadı.