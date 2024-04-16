Beşiktaş'tan Mert Günok ve Semih Kılıçsoy açıklaması
Beşiktaş Kulübü, sakatlıkları bulunan Mert Günok ve Semih Kılıçsoy’un sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada Semih Kılıçsoy'un Ankaragücü maçında forma giyemeyeceği, Mert Günok'un ise durumunun kontrollerden sonra netleşeceği belirtildi.
Beşiktaş, Samsunspor ile oynanan Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde sakatlanan Mert Günok ile Semih Kılıçsoy'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada sağ ayak sırtına aldığı krampon darbesi sonrası ayağında cilt kesisi ve künt travmaya bağlı ezilme yaralanması oluşan Mert Günok ile uyluk üst iç kısmında ağrı hisseden Semih Kılıçsoy’un yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adale grubunda (İliopsoas ve Obturatör eksternus) gerilme ve ödem saptandığı bildirildi.
Semih Kılıçsoy’un, Süper Lig'in 33. haftasında cuma günü oynanacak MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyeceği, Mert Günok'un ise durumunun son kontrollerden sonra netleşeceği öğrenildi.