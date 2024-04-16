Beşiktaş'tan Mert Günok ve Semih Kılıçsoy açıklaması

Beşiktaş Kulübü, sakatlıkları bulunan Mert Günok ve Semih Kılıçsoy’un sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada Semih Kılıçsoy'un Ankaragücü maçında forma giyemeyeceği, Mert Günok'un ise durumunun kontrollerden sonra netleşeceği belirtildi.

Spor 16.04.2024 11:10 Giriş: 16.04.2024 11:10

Güncelleme: 16.04.2024 11:18 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: AA