Beşiktaş'tan Salih Uçan ve Rachid Ghezzal'ın sakatlığına dair açıklama

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 12. haftasında dün Başakşehir ile yapılan maçta sakatlanan Salih Uçan ve Rachid Ghezzal'ın uyluk iç adalelerinde gerilme, ödem ve kanama tespit edildiğini açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Salih Uçan ve Rachid Ghezzal'ın uyluk iç adalelerinde gerilme, ödem ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Süper Lig'in 12. haftasında dün (12 Kasım Pazar) Başakşehir ile yapılan maçta sakatlanan Salih Uçan ve Rachid Ghezzal'ın uyluk iç adalelerinde gerilme, ödem ve kanama tespit edildiğini belirtildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A takımımızın Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir ile oynadığı müsabakada ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Salih Uçan'ın uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Aynı müsabakada ağrı hissederek oyuna devam edemeyen Rachid Ghezzal'ın da uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Salih Uçan ile Rachid Ghezzal'ın tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır."