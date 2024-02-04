Beşiktaş'tan Trabzonspor maçı öncesi Omar Colley açıklaması
Beşiktaş, Omar Colley'in yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Trabzonspor maçı kadrosuna alınmadığını açıkladı.
Süper Lig'de bu akşam (4 Şubat Pazar) evinde oynayacağı Trabzonspor karşılaşması öncesinde Beşiktaş'ta Omar Colley kadroya alınmadı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Colley'in yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle kadroya alınmadığı belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Omar Colley’in Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme Futbolcumuz Omar Colley, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Futbol Takımımızın bugün oynayacağı Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacaktır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."
Omar Colley’in Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 4, 2024
Futbolcumuz Omar Colley, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Futbol Takımımızın bugün oynayacağı Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacaktır.
Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır. pic.twitter.com/Dg1voGuD2c