Beşiktaş'tan transfer iddialarına yalanlama

Beşiktaş'ta 5 oyuncunun kadro dışı kalmasıyla birlikte ocak ayı için transfer çalışmalarının başladığı belirtilirken bazı oyuncuların ismi verilmiş. Kulüp, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Fenerbahçe derbisinde oyun açısından ağır bir mağlubiyet yaşayan Beşiktaş'ta ocak ayı transfer dönemi için çalışmaların şimdiden başlatıldığı, bu doğrultuda bazı oyuncların yönetimin listesinde olduğuna dair haberler çıktı.

DHA, Beşiktaş'ta, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın raporu doğrultusunda Konyaspor'un Kosta Rikalı stoperi Francisco Calvo'nun transfer listesinde olduğunu yazdı.

Beşiktaş'tan söz konusu iddialara yalanlama geldi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Bazı oyuncularla transfer görüşmesi gerçekleştirdiği iddiasıyla yayınlanan haberler tamamen asılsızdır. Futbol A Takımımızla ilgili her türlü gelişmenin resmi mecralarımızdan takip edilmesini, Kulübümüz tarafından paylaşılmamış haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" denildi.