Beşiktaş teknik direktör arayışında sona yaklaştı

Rıza Çalımbay’ın görevine son veren Beşiktaş, yeni teknik direktörüyle bir an önce anlaşmaya varmak istiyor. Siyah beyazlılarda yönetim, Bruno Genesio ile Fransa’da bir araya gelecek. Genesio’nun yılın ilk günlerinde Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

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Fotoğraf: DepoPhotos

Beşiktaş, Fransız teknik direktör Bruno Genesio ile anlaşmaya yakın. 57 yaşındaki Fransız teknik direktör ile yapılan görüşmelerde ilerleme sağlayan Beşiktaş yönetimi, Genesio ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. NTV Spor’un aktardığına göre yönetim kurulu, Genesio ile son görüşmeyi Fransa’da yapacak. Sözleşme detaylarının konuşulacağı bu görüşmede sorun çıkmaması halinde Genesio 1 veya 2 Ocak tarihinde İstanbul’a gelecek. Son olarak Rennes’te görev yapan Genesio, 1,5 ay önce Fransız ekibinden ayrılmıştı.