Beşiktaş, "Tinder kullandığı iddiaları" ile gündeme gelen genç oyuncu ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, "Tinder kullandığı iddiaları" ile gündeme gelen 21 yaşındaki oyuncusu Emirhan Delibaş ile yollarını ayırdığını duyurdu. Delibaş ise sosyal medyada yaptığı açıklama ile iddiaları reddetti.

Beşiktaş, hakkında "Tinder kullandığı iddiaları" gündeme gelen 21 yaşındaki oyuncusu Emirhan Delibaş ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Emirhan Delibaş’la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emirhan Delibaş’a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Kulübümüzden Bilgilendirme



Profesyonel futbolcu Emirhan Delibaş’la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Emirhan Delibaş’a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.



Saygılarımızla.

Beşiktaş JK pic.twitter.com/LQ8IfloMXr — Beşiktaş JK (@Besiktas) February 19, 2024

İDDİALARI REDDETTİ

Instagram hesabından açıklama yapan Delibaş ise iddiaları reddetti.

Emirhan Delibaş, "Sahte hesaplar tarafından yapılan iftiraları reddediyor ve takımıma bağlılığımın sorgulanamayacağını belirtmek istiyorum. Beşiktaş benim için bir sorumluluk, sizin sevgi ve desteğiniz her zaman en büyük motivasyonum olmuştur" dedi.

Delibaş, siyah beyazlılarla bu sezon 1'i Süper Lig'de 1'i de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde olmak üzere 2 maçta süre bulmuş, toplam 14 dakika süre almıştı.