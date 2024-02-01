Beşiktaş-Trabzonspor maçına konuk takım taraftarı alınmayacak

İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda ligin 24'üncü haftasında oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasında deplasman taraftarının tribünde yer almayacağı belirtildi.

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor maçına konuk takım taraftarı alınmayacak.

4 Şubat Pazar günü 19.00'da oynanacak müsabakada Trabzonspor seyircisinin stada alınmayacağı kararlaştırıldı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre İl Spor Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda konuk takım taraftarları tribünde yer almayacağı aktarıldı.

Beşiktaş'ın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Taraftarlarımıza Önemli Duyuru Futbol Takımımız, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü saat 19.00’da Tüpraş Stadyumu’nda Trabzonspor ile karşılaşacak. İl Spor Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda konuk takım taraftarları tribünde yer almayacaktır. Konuk takım taraftarlarının yer almayacağı 404, 405 ve 406 numaralı blokların biletleri taraftarlarımız için 650 TL’den satışa sunulmuştur. Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız."