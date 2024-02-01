Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Süper Lig'in 24'üncü hafta hakemleri açıklandı. 24'üncü haftadaki Beşiktaş Trabzonspor karşılaşmasında Arda Kardeşler düdük çalacak.
Futbolda Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belirlendi.
Süper Lig'in 24. haftasında pazar günü oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor maçında hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 24. haftasında düdük çalacak hakemler şu şekilde:
Yarın:
17.00 MKE Ankaragücü-Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
17.00 Hatayspor-Fatih Karagümrük: Ömer Faruk Turtay
20.00 Samsunspor-Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu
3 Şubat Cumartesi:
13.30 Rizespor-Konyaspor: Cihan Aydın
16.00 Başakşehir-İstanbulspor: Emra Kargın
19.00 Gaziantep FK-Kayserispor: Murat Erdoğan
19.00 Antalyaspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
4 Şubat Pazar:
13.30 Pendikspor-Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Kasımpaşa-Alanyaspor: Oğuzhan Çakır
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Arda Kardeşler