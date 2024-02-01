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Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 24'üncü hafta hakemleri açıklandı. 24'üncü haftadaki Beşiktaş Trabzonspor karşılaşmasında Arda Kardeşler düdük çalacak.

Spor
  • 01.02.2024 12:01
  • Giriş: 01.02.2024 12:01
  • Güncelleme: 01.02.2024 12:10
Kaynak: AA
Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Fotoğraf: AA

Futbolda Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belirlendi.

Süper Lig'in 24. haftasında pazar günü oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor maçında hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 24. haftasında düdük çalacak hakemler şu şekilde:

Yarın:

17.00 MKE Ankaragücü-Sivasspor: Abdulkadir Bitigen

17.00 Hatayspor-Fatih Karagümrük: Ömer Faruk Turtay

20.00 Samsunspor-Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu

3 Şubat Cumartesi:

13.30 Rizespor-Konyaspor: Cihan Aydın

16.00 Başakşehir-İstanbulspor: Emra Kargın

19.00 Gaziantep FK-Kayserispor: Murat Erdoğan

19.00 Antalyaspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

4 Şubat Pazar:

13.30 Pendikspor-Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Kasımpaşa-Alanyaspor: Oğuzhan Çakır

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Arda Kardeşler

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