Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 24'üncü hafta hakemleri açıklandı. 24'üncü haftadaki Beşiktaş Trabzonspor karşılaşmasında Arda Kardeşler düdük çalacak.

Futbolda Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belirlendi.

Süper Lig'in 24. haftasında pazar günü oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor maçında hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 24. haftasında düdük çalacak hakemler şu şekilde:

Yarın:

17.00 MKE Ankaragücü-Sivasspor: Abdulkadir Bitigen

17.00 Hatayspor-Fatih Karagümrük: Ömer Faruk Turtay

20.00 Samsunspor-Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu

3 Şubat Cumartesi:

13.30 Rizespor-Konyaspor: Cihan Aydın

16.00 Başakşehir-İstanbulspor: Emra Kargın

19.00 Gaziantep FK-Kayserispor: Murat Erdoğan

19.00 Antalyaspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

4 Şubat Pazar:

13.30 Pendikspor-Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Kasımpaşa-Alanyaspor: Oğuzhan Çakır

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Arda Kardeşler