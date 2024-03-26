Beşiktaş yarı finale fire vermeden çıktı

Spor Servisi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Beşiktaş BOA, Nesibe Aydın’ı deplasmanda 98-93 yenerek seride 2-0 öne geçti ve yarı finale yükseldi.

Beşiktaş BOA, yarı finalde ÇBK Mersin’le karşılaşacak. Kadınlar basketbolunun Avrupa düzeyinde ikinci büyük turnuvası olan Eurocup’ta da finale yükselen siyah-beyazlılar geçen yıllara oranla oldukça başarılı bir sezon geçiriyor.

ZORLU MÜCADELE

Öte yandan Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Eurocup yarı final ilk maçında bugün Fransa ekibi Mincidelice JL Bourg ile deplasmanda karşılaşacak. Ekinox Spor Salonu’nda oynanacak mücadele TSİ 21.00’de başlayacak. Siyah-beyazlılar, rakip sahada kazanarak İstanbul’daki karşılaşma öncesi avantaj elde etmeye çalışacak. Zorlu mücadele TRT Spor’dan naklen yayımlanacak.

Yarı final ikinci maçı ise 29 Mart Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak. Kulüpten yapılan açıklamada bu karşılaşmanın biletlerinin tükendiği belirtildi. Eşleşmede iki galibiyete ulaşan taraf adını finale yazdıracak. Seride 1-1 eşitlik olması durumunda ise üçüncü müsabaka, 3 Nisan Çarşamba günü Fransa’da yapılacak. Beşiktaş Emlakjet, tek maç eleme sistemine göre oynanan çeyrek final mücadelesinde İsrail takımı Hapoel Shlomo’yu 94-89 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı.