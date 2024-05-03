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Beşiktaş’ın konuğu Çaykur Rizespor

Spor
  • 03.05.2024 06:00
  • Giriş: 03.05.2024 06:00
  • Güncelleme: 03.05.2024 08:21
Beşiktaş’ın konuğu Çaykur Rizespor
Fotoğraf: AA

Spor Servisi

Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında bugün Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Aldığı kötü sonuçların ardından puan cetvelinde 5. sıraya kadar gerileyen siyah-beyazlıların 51 puanı bulunuyor. Avrupa bileti almak isteyen ekiplerden Çaykur Rizespor ise 49 puanla 7. basamakta yer alıyor.

Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 4-0 kazanmıştı. Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısına çeşitli futbolcularından yoksun çıkacak. Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Al-Musrati'nin yanı sıra tedavileri devam eden Tayfur Bingöl ve Amir Hadziahmetovic forma giyemeyecek.

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