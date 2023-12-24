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Beşiktaşlı Alex Oxlade-Chamberlain ameliyat edildi

Beşiktaş formasını giyen İngiliz orta saha Alex Oxlade-Chamberlain ameliyat edildi.

Spor
  • 24.12.2023 21:36
  • Giriş: 24.12.2023 21:36
  • Güncelleme: 24.12.2023 21:37
Kaynak: DHA
Beşiktaşlı Alex Oxlade-Chamberlain ameliyat edildi

a Alex Oxlade-Chamberlain ameliyat oldu.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Alanyaspor müsabakasında yaşadığı yaralanma sonrası sol uyluk arka adalesinde (Biseps Femoris) tam kat yırtık tespit edilen oyuncumuz Alex Oxlade-Chamberlain’e dün Cerrahi Hamstring onarımı işlemi uygulanmıştır. Operasyon sonrası sağlık durumu iyi olan oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine başlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

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