Beşiktaşlı Alex Oxlade-Chamberlain ameliyat edildi
Beşiktaş formasını giyen İngiliz orta saha Alex Oxlade-Chamberlain ameliyat edildi.
Kaynak: DHA
a Alex Oxlade-Chamberlain ameliyat oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Alanyaspor müsabakasında yaşadığı yaralanma sonrası sol uyluk arka adalesinde (Biseps Femoris) tam kat yırtık tespit edilen oyuncumuz Alex Oxlade-Chamberlain’e dün Cerrahi Hamstring onarımı işlemi uygulanmıştır. Operasyon sonrası sağlık durumu iyi olan oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine başlanacaktır" ifadelerine yer verildi.
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