Beşiktaş’ta, MKE Ankaragücü ile oynanacak kupa maçının kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş’ta, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynanacak karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda, sakatlığı bulunan Serkan Emrecan Terzi ile sahaya dönüş ve takıma adaptasyon çalışmaları devam eden Onur Bulut ve Semih Kılıçsoy ile tedavileri süren Bakhtiyor Zaynutdinov ve Tayfur Bingöl kadroda yer almadı.

Spor 22.04.2024 15:07 Giriş: 22.04.2024 15:07

Güncelleme: 22.04.2024 15:10 Kaynak: İHA

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