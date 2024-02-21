Beşiktaş’ta şüpheli ölüm: Başından vurulmuş halde bulundu

Beşiktaş’ta kıraathane işletmecisi 43 yaşındaki İsmail Karabıyık, sabah saatlerinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, semt sakinleri tarafından tanınan ve yaşadığı mahallede doğup büyüyen kıraathane işletmecisi İsmail Karabıyık'ın, silahla vurulmuş halde cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 09.30 sıralarında Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye İsmail Karabıyık, sabah saatlerinde işe gelen kıraathane çalışanı tarafından, başından vurulmuş halde yerde yatarken bulundu.

Çalışanın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri Karabıyık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Cumhuriyet savcısının incelemeleri sonrasında Karabıyık’ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan İsmail Karabıyık’ın birçok suçtan emniyette kaydı olduğu, daha önce cezaevine girip hapis yattığı ve bir suçtan aramasının olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme baştıladı. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor.