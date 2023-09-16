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Beşiktaş’tan Aboubakar açıklaması

Beşiktaş, Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar’ın İstanbul’a dönerek Trabzonspor maçı için yapılan antrenmanda yer aldığını açıkladı.

Ajans Haberleri
  • 16.09.2023 12:57
  • Giriş: 16.09.2023 12:57
  • Güncelleme: 16.09.2023 12:57
Kaynak: İHA
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Beşiktaş’tan Aboubakar açıklaması

Ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle Fransa’ya giden Vincent Aboubakar ile ilgili siyah-beyazlı kulüpten yeni açıklama yapıldı.

Beşiktaş resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkesinin milli takım kampından ayrıldıktan sonra ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle Fransa’ya giden futbolcumuz Vincent Aboubakar, İstanbul’a dönerek Futbol Takımımızın deplasmandaki Trabzonspor maçı için bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanda yer almıştır" ifadeleri yer aldı. 

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