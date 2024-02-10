Beşiktaş’tan son günde 3 transfer

Barış Can SARIKAŞ

Beşiktaş transferin son gününde üç oyuncuyu kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, Legia Varşova'dan Ernest Muci, Braga'dan Al Musrati ve De Graafschap takımından Başar Önal'ı transfer etti.

Beşiktaş, Muci için görüşmelerin başladığına dair KAP'a bildirimde bulundu. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ernest Muci'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Legia Varşova ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Muci siyah-beyazlıların yeni 10 numarası olacak. 22 yaşındaki Arnavut yetenek, 3 sezondur Polonya liginde oynuyor ve bu sezon 34 maçta 9 gol atıp 2 asist yaptı. Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabı üzerinden, Muci için "hoş geldin" paylaşımında bulundu. Siyah-beyazlılar, Al-Musrati'nin transfer için de hem oyuncuyla hem kulübü Braga ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Beşiktaş, Al-Musrati transferi için oyuncu ve kulübü Braga'yla kiralık anlaşma sağladı.

Ayrıca Beşiktaş, Hollanda'nın De Graafschap takımında forma giyen 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Başar Önal'ın transferini de bitirdi. Siyah-beyazlılar, genç futbolcu için Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) lisans kaydı açtı. De Graafschap altyapısından yetişen Başar, bu sezon forma giydiği 25 karşılaşmada 7 gol atarken, 4 kez de asist yaptı.