Beşir istemiş, AKP vermiş

Menzil Cemaati’ndeki kavga Beşir Derneği aracılığıyla milyonlarca liralık vurgun yapıldığını ortaya çıkardı. Gözlerin çevrildiği derneğe Süleyman Soylu izinsiz para toplama izni, Erdoğan ise özel ödül vermişti.

İsmail ARI

İktidarın desteğiyle kamuda örgütlenen Menzil Cemaati’ndeki kavga sürüyor. Cemaat içerisindeki bölünme milyonlarca liralık vurgunu ortaya çıkardı.

Cemaat mensuplarının “Gavs” olarak nitelendirdiği “Şeyh Abdulbaki Elhüseyni”nin 12 Temmuz 2023’te ölmesinin ardından cemaatin başına üç oğlu geçti. Elhüseyni’nin oğulları Muhammed Saki, Muhammed Fettah ve Muhammed Mubarek, “eş şeyhlik” denilen bir sistem ile cemaati birlikte yöneteceklerini açıkladı. Milyarlarca liralık bir sermayeye de sahip olan cemaatin başına geçen kardeşler, kısa sürede kavgaya tutuştu.

En fazla müride sahip olduğu belirtilen Muhammed Saki, cemaatin mevcut dernek ve vakıflarıyla ilişiğini kesti. Muhammed Saki, Serhendi Vakfı ile Dehlevi Yayınları’nı ve Nezir Derneği’ni kurdu. Muhammed Mubarek ve Muhammed Fettah ise büyük oranda birlikte hareket etmeye başladı. Menzil Cemaati’nin mevcut dernek ve vakıfları da bu iki kardeşin yönetimine bırakıldı. Ancak, cemaatin birçok kentte bulunan külliye, dergâh ve Semerkand Vakfı’na bağlı gayrimenkulleri bölüşülemedi.

MİLYONLUK VURGUN

En fazla müridi olan Muhammed Saki Elhüseyni’nin tarafları ise önceki gün Adıyaman’daki Kahta Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, cemaatin diğer şeyhleri ve müritleri suçlandı. Ayrıca Menzil köyündeki Buhara Evleri Kooperatifi aracılığıyla vurgun yapıldığı ifade edildi. 40 bin kişinin mağdur edildiği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Kooperatif üyelerimizin yaptığı ödemeler, usule ve kanuna aykırı şekilde Semerkand Vakfı aracılığıyla toplanmıştır. Üyelerimize hisseli tapulu verileceği taahhüt edilmesine rağmen tapu verilmemiştir. Yüksek bedellerle yapılan hisse satışları, kooperatifin resmi kayıtların çok düşük bedelle kayıt edilmiştir. Bu yolla hak sahipleri yüz milyonlarca liralık zarara uğratılmış ve ayrıca kamu zararına da sebep olunmuştur. Hak sahiplerine tahsis edilen konutlar, ‘depremzedelere ücretsiz kullandırıyoruz’ yalanıyla maddi karşılık elde edilerek hizmete açılmıştır.

Depremzedelere sağlanan bu barınma hizmeti için kamu yararı olan bir dernek olan Beşir Derneği’nden para tahsil edilmiştir. Beşir Derneği’nin bağışlarla toplanan parası üç-beş kişilik bir çete tarafından yönetilen şahıs şirketlerine peşkeş çekilmiştir. Üyelerimizin sömürüldüğü bu düzen ısrarla korunmaktadır. Yargı mercilerine müracaatların üzerinden aylar geçmesine rağmen maalesef bir mesafe alınamamıştır. Hak sahiplerini mağdur eden ve çok yolsuzluklar olmasına rağmen gerekli incelemeler yapılmamıştı. Deliller karartılmakta, yargı ise seyretmektedir.”

SOYLU DETAYI

Açıklamada milyonlarca liralık vurgunun Semerkan Vakfı ile Beşir Derneği eliyle yapıldığına dikkat çekilirken Beşir Derneği Menzil’in en büyük kuruluşlarının başında geliyor.

Fatih Sarıyar tarafından 28 Ocak 2004’te kurulan Beşir Derneği’nin gelirinin 2015 yılında 24 milyon 684 bin TL olduğu açıklandı. Her geçen yıl derneğin geliri katlanarak arttı. 2022 yılına gelindiğinde ise derneğin yönettiği para 247 milyon 141 bin TL’yi buldu. Bu bütçe ülkedeki birçok belediye ve kamu kurumunda dahi yok…

AKP iktidarının her türlü kolaylığı sağladığı Beşir Derneği’ne Bakanlar Kurulu’nca, 22 Nisan 2013 tarihinde “kamu yararına çalışan dernek statüsü” verildi.

Bu da yetmedi, AKP’li Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanlığı döneminde bir başka kolaylık daha sağlandı. İçişleri Bakanlığı’nın 15 Aralık 2017 tarih ve 5602 sayılı yazısı üzerine, Beşir Derneği’ne Bakanlar Kurulu’nca, 8 Ocak 2018 tarihinde “izin almadan yardım toplama hakkı” verildi.

ERDOĞAN ÖDÜL VERDİ

Dernek, ihtiyaç sahiplerine yardımlar yaptığını belirtse de bazı projeleri oldukça dikkat çekici. Bu projelerden biri “Mushaf-ı Şerif Dağıtımı Projesi”. Bu projeyle Afrika ülkelerindeki aç ve yoksul çocuklara Kuran dağıtılıyor.

Beşir Derneği’nin 6 Şubat 2023’teki Maraş merkezli depremlerin ardından “tekbirler” eşliğinde insanları enkazdan çıkarması da gündem olmuştu.

Tüm bunların karşısında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne yaptı dersiniz? Menzil’e madalya taktı. Deprem sden kısa süre sonra, 25 Nisan 2023 tarihinde Ankara Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi. Törende, Menzil Cemaati’ne bağlı Beşir Derneği’ne “ödül” verildi.