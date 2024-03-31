Beştaş'tan ilk açıklama: Seçmenimiz AKP'yi cezalandırmak istedi

DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş seçimin henüz resmileşmeyen sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde "İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın, aldığı oylar onun değil. Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi, neden? Çünkü AKP'yi cezalandırmak istedi" dedi.

DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş seçimin henüz resmileşmeyen sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde "İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın, aldığı oylar onun değil. Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi, neden? Çünkü AKP'yi cezalandırmak istedi" dedi.

Yerel seçim heyecanı sürerken siyasilerden açıklamalar gelmeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde mevcut başkan Ekrem İmamoğlu'na rakip olan DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, "İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın, aldığı oylar onun değil. Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi neden? Çünkü AKP'yi cezalandırmak istedi" dedi.

Kameraların karşısına geçen Beştaş, şöyle konuştu: "DEM seçmeni, AKP'yi cezalandırmak istedi. Çıkan sonuç budur. Aslında İstanbul'da çıkan sonuç DEM seçmeninin AKP'yi cezalandırmasıdır. Niye böyle diyorum, şunu da söyleyeyim, İmamoğlu 'Aldığım oylar benimdir' demesin sakın. Aldığı oylar onun değil. Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi çünkü AKP'yi cezalandırmak istedi. AKP'ye cevap vermek istedi."