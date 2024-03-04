Beştaş’tan AKP’li Ensarioğlu’na Süleyman Soylu göndermesi

DEM Parti’nin İstanbul adaylarından Meral Danış Beştaş, DEM Parti ile CHP arasında ittifak olduğunu iddia eden AKP’li Galip Ensarioğlu’na verdiği yanıtta, “Kendisi geçen yıl CHP'ye gidip milletvekili adayı olmak istemişti. Pazarlıklar yapmıştı. Kendisi Süleyman Soylu'ya mı özeniyor? Kayyımın rantından beslendiğini bütün Diyarbakırlılar bilir” dedi.

DEM Parti İBB Eş Başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni, Taksim İstanbul Hill Otel'de gazetecilerle bir araya geldi.

Gazete Duvar’dan Hacı Bişkin’in aktardığına göre halkın seçime ilgisiyle ilgili konuşan Beştaş, "İBB'de yarışıyor olmamız büyük bir destekle de karşılanıyor" dedi.

Murat Çepni ise, "DEM Parti'nin seçim tartışmalarında denklem dışındaymış gibi tartışılmasına karşıyız. Burada sadece iktidarın yok sayma politikalarından ziyade ezilen halkların temsili meselesi yok sayılan şeydir. Sadece kendi görünürlüğümüzü değil, yok sayılanların görünürlüğünü yaratıyoruz. Biz sadece seçim çalışması yürütmüyoruz. Her yer bayraklarla dolu birbirleriyle adaylar ağız dalaşına giriyorlar. Buradan hareketle son haftaya kadar başladığımız gibi devam edeceğiz."

ANKET AÇIKLAMASI

Beştaş, 2019 seçimlerinde CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nu desteklediklerini ancak bu seçimde kazanmak üzerine politika yürüttüklerini belirtti. Beştaş, "Bu seçimde kaybettirme ya da kazandırma stratejimiz yok. Kazanma stratejimiz var" ifadelerini kullandı.

DEM Parti'nin İstanbul'daki oy oranına ilişkin konuşan Beştaş, "Anket yaptırmadık. Neredeyse her gün bizimle ilgili anket sonuçları ortaya çıkıyor. Anket yapmaya gerek duymuyoruz" diye konuştu.

AKP’Lİ ENSARİOĞLU'NA ‘SOYLU’ GÖNDERMESİ

Beştaş, AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun, “Başak hanımı aday göstermek demek, CHP ile DEM ittifakının bittiği anlamına gelirdi. Ama Başak Demirtaş’ın adaylık niyetini beyan etmesine karşın Meral Danış Beştaş aday gösterildi” sözlerine de yanıt verdi.

AKP’li Ensarioğlu'nun bu sözlerine karşılık Beştaş, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya dikkat çekerek şunları söyledi: "Göstermelik bir aday olarak görünüyor muyum? İlgili şahıs bizim açımızdan çok önemli yerde durmuyor. Siyasi sığlığını gördüm. Kendisi geçen yıl CHP'ye gidip milletvekili adayı olmak istemişti. Pazarlıklar yapmıştı. Kendisi Süleyman Soylu'ya mı özeniyor? Kayyımın rantından beslendiğini bütün Diyarbakırlılar bilir. Ben bizi tartışmak yerine başka kapıya demek istiyorum. Bizim iddiamız bu ülkeye ve yurttaşlarımıza özgür bir barış sunmaktır. Polemik yapmak değil amacım. Bu gibi konuşmalar kapsam dışında."