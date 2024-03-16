Beştepe’nin muhtarı da isyanda: "Saray yolu değil ölüm yolu"

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın sınırları içerisinde bulunduğu Beştepe Mahallesi’nin muhtarı Hatice İzmirli, “Cumhurbaşkanlığı Sarayına giden yolda çok sık trafik kazası oluyor. ‘Saray yolu değil, ölüm yolu’ diye 7 metrelik afişler yaptırıp astım. Ama en ufak gelişme olmadı” dedi.

15 yıldır muhtarlık yapan ve 31 Mart'ta 4 adayla yarışacak olan Beştepe Mahallesi'nin muhtarı Hatice İzmirli, mahalledeki sorunları anlatarak yaşanan trafik kazalarına dikkat çekip "4 şeritli yolda kontrollü yaya geçidi yapılsın, ölmek istemiyoruz" çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Ankara’nın 12 bin nüfuslu Beştepe Mahallesi’nin sınırları içerisinde kalıyor. 2009’dan beri CHP’nin yönettiği Yenimahalle ilçesinde bulunan Beştepe Mahallesi’nde Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’na 3 bin 523, Tayyip Erdoğan’a ise bin 743 oy çıktı.

Sözcü'ye konuşan mahallenin muhtarı Hatice İzmirli ise mahallenin sorunlarını anlattarak dert yandı. “Mahallemizde ne banka şubesi, ne de lise var. PTT Şubesi açtırana kadar canım çıktı, sonra buradan onlara oy çıkamayınca kapattılar’’ diyen İzmirli şunları kaydetti:

"ÖLMEK İSTEMİYORUZ"

"Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giden yolda çok sık trafik kazası oluyor. ‘Saray yolu değil, ölüm yolu’ diye 7 metrelik afişler yaptırıp astım. Ama en ufak gelişme olmadı. Başvurmadığım yer kalmadı. Kontrollü bir yaya geçidi istiyoruz, yeter ki o yolda ölmeyelim. 4 şeritli yolda kontrollü yaya geçidi yapılsın, ölmek istemiyoruz.

Bizim mahallemizde lise yok. Çocuklar başka yerlerdeki okullara servisle gidiyor. Servis araçlarının Beştepe’ye girmesi için dolaşması gerekiyor. O da maliyeti arttırıyor. Aileler çocuklarını tehlikeli biçimde bulvarın karşı şeridine geçirmek zorunda kalıyor. Muhtarlara 17 bin lira maaş bağlanması ile birlikte bu görev cazip hale geldi. Eskiden aday bulunamazdı, kimsenin umurunda değildi şimdi kabul gören bir hal aldı.