Beton elektrik direğinin yıkım sırasında üzerine düştüğü işçi İdris Akbaş, hayatını kaybetti

Balıkesir'de işçi İdris Akbaş, yıkımı yapılan beton elektrik direğinin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yıkımı yapılan beton elektrik direği üzerine devrilen 59 yaşındaki İdris Akbaş, hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, bugün saat 10.30 sıralarında tatil sitesinde meydana gelen olayda, kullanılamayan beton elektrik direği, yıkımı sırasında işçilerden İdris Akbaş'ın üzerine devrildi.

Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Akbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Akbaş'ın cansız bedeni, incelemeler sonrası Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.