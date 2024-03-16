Beton mikseri kamyonun üzerine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Bilecik'te dökme çimento yüklü beton mikseri, karşı yönden gelen İbrahim Cümhur Karagülle yönetimindeki kamyonun üzerine devrildi. Kazada, kamyon sürücüsü Karagülle hayatını kaybetti.
Bilecik'te üzerine beton mikseri devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.
Gülümbe Rampası mevkisinde Y.Y. idaresindeki dökme çimento yüklü beton mikseri, karşı yönden gelen İbrahim Cümhur Karagülle yönetimindeki kamyonun üzerine devrildi.
Kamyon yol kenarına savrulurken beton mikseri ise yan yatıp yokuş aşağı sürüklendi.
KAMYON SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kamyon sürücüsü Karagülle'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız beden, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Aynı hastaneye sevk edilen Y.Y'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.