Beton ve Rant Sever Bakanlığı

CHP, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın park alanını ranta açmak için hazırladığı imar planını üçüncü kez iptal ettirdi. Üç imar planının da AKP’nin İBB Adayı Murat Kurum’un bakanlığı döneminde hazırlandığı anlaşıldı.

İsmail ARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı inatla park alanını yapılaşmaya açmak için mücadele ediyor. Ancak CHP’nin açtığı davayla, bakanlığın hazırladığı imar planları üçüncü kez iptal edildi. Fakat inşaat çalışmaları son sürat devam ediyor.

Üsküdar’ın Altunizade Mahallesi’nde bulunan ve imar planında "Park ve zemin altı katlı otopark alanı" olarak işlenen bin 300 metrekare büyüklüğündeki arazinin imar planları 2021 yılında değiştirilmişti. Bakanlık, bu alanın 308 metrekarelik kısmı “otoparka”, 990 metrekarelik kısmının ise “özel sağlık tesisi alanına” dönüştürdü. Ancak imar planları İBB ve Tuzla Belediye Meclis Üyesi CHP’li Avukat Ülkü Sakalar’ın açtığı davayla iptal edildi.

Ancak 4 Ocak 2022’de küçük değişiklikler ile plan yeniden askıya çıkarıldı. Yeniden dava açılan imar planları ikinci kez iptal edildi. Mahkeme kararlarına rağmen durmayan bakanlık, hazırladığı üçüncü imar planını da askıya çıkardı. Yargı süreci devam ederken arazi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 34 milyon 980 bin TL muhammen bedelle (en düşük bedel) ihaleye çıkardı. Arsanın 15 Haziran 2022’de satılmasının ardından da inşaata başlandı.

İnşaat çalışmaları son sürat devam ederken CHP Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Adayı Avukat Güneş Gülaydın’ın açtığı davayla imar planları 20 Şubat 2024’te üçüncü kez iptal edildi. Avukat Gülaydın, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Tüm süreçler sonucunda, açılan üç davada da şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına aykırı nitelikteki plan değişikliklerinin iptaline karar verildi. Ancak, halen bu yerdeki inşaat çalışmaları devam ediyor. Yetkililerin devam eden inşaata uygun plan çalışması yapmak yerine, şehircilik ilkelerine aykırı yapılaşmayı durdurması gerekiyor. Üsküdar’daki rant odaklı çalışmalara müsaade etmeyeceğiz” dedi.