Betonu kalitesiz, süreç denetimsiz

İMO Ankara Şubesi, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Said Bey Sitesi’nin bilirkişi raporunu hazırlayarak yapım sürecindeki denetimsizlikleri bir kez daha ortaya koydu. Depremzedeler ise “Tüm sorumlular yargılansın” dedi.

Haber Merkezi

Maraş merkezli depremlerin üzerinden 1 yılı aşkın süre geçmesine rağmen afet bölgesinde yıkılan binalara ilişkin başlatılan soruşturmalar etkin yürütülmüyor. İMO Ankara Şubesi, depremde yerle bir olan Said Bey Sitesi’nin bilirkişi raporunu hazırlayarak depremle yıkılan binaların yapım sürecindeki denetimsizliği bir kez daha ortaya koydu. Hazırlanan raporda ruhsat alınmadan inşaata başlandığı, beton kalitesi belirtilenden düşük olduğu ve taşıyıcı sisteme müdahale edildiği vurgulandı. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ve afetzedeler ise firari sanıkların bir an önce yakalanmasını ve sorumluların ceza almasını istedi.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Ankara Şubesi dün bir araya gelerek Maraş’ta depremin ilk saniyelerinde yıkılan ve 43 kişinin hayatını kaybettiği Said Bey Sitesi’nin bilirkişi raporunu hazırlayarak yapı sorunlarına dikkat çekti.

İMO Ankara Şube binası Rüştü Özal Salonu’nda düzenlenen toplantıda yıkılan binanın yapım aşamasıyla ilgili “Said Bey Sitesi için 13.06.2016’da yeni bir yapı ruhsatı düzenlendiği görülmekte bu ruhsatın ekleri incelendiğinde 22.04.2016 tarihinde mimari projesinin ve 24.05.2016’da statik projesinin onaylandığı görülmektedir. Ruhsat üzerindeki temel vizesi tarihine dikkat çekmek istiyoruz. 14.07.2016’da temel vizesi yapılmış görülmektedir. Temel vizesi, temel betonu dökülmeden önce kontrollerin yapıldığı anlamı taşımaktadır. Oysa dava dosyasındaki yapı denetim evrakları incelendiğinde tam 4 gün sonra yani 18 Temmuz 2016’da temel, 1. kat tabliyesi ve 2. kat tabliyesinin kontrollerinin yapıldığı görülmektedir. Böyle bir hız mümkün değildir. Dolayısıyla bu kontrollerin hiçbirinin yapılmadığını düşünmekteyiz. Uydu görüntüleri incelendiğinde de mimari ve statik proje onaylanmadan kat çıkıldığını görüyoruz. Ruhsat öncesi bu çalışmalara kim göz yumdu?” denildi.

UYGULAMA YANLIŞ

Binanın yapım aşamasından itibaren bina sürecin görmezden gelindiği belirtilen açıklamada “Bırakın ruhsatı, projeye dahi ihtiyaç duyulmadan imalata başlanmış olması ve idarelerin imalatı aylarca görmezden gelmesi, depremde yapının 43 kişiye mezar olmasının sebebidir. Maalesef ülkemizde birçok yerde bazen ahbap-çavuş, bazen siyasi, bazen de çıkar ilişkileri ile bu ve benzer kuralsızlıklar yaşanıyor” denildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Said Bey Sitesi A-B bloklarının yıkımına etki eden ana unsurlar ise şöyle sıralandı:

• Yapımı esnasında uygulama yanlışlıkları

• Yapım ruhsatı alınmadan inşaata başlanmasına izin verilmesi/engel olunmaması

• Denetim eksiklikleri

• Dökülen betonun tasarım dayanımına göre kabul edilemeyecek düzeyde kalması

• Yapıda sonradan statik projesine uygun olmayan ve yapı davranışını olumsuz olarak etkileyen imalatların yapılması.

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ŞANTİYE ŞEFLİĞİ ÖNERİSİNE TEPKİ

İMO, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın şantiye şefliği hakkında verdiği öneriye ilişkin açıklama yaptı. Sarıbal’a tepki gösterilen açıklamada, “Kalıcı konutların üretiminde sadece eksikliği şantiye şefi görevini üstlenecek mimar ve mühendislerin sayılarının azlığına bağlaması ne yazık ki ülkemizde sağlıklı kentleşme ve güvenli yapılaşma konusundaki başarısızlığımızın sebeplerinin teyidi olmuştur” denildi. Sarıbal, deprem bölgesindeki yerinden dönüşüm ile yapılmayı bekleyen inşaatların yeterli sayıda mimar ve mühendis bulunmadığı için yapılamadığını, yasaya göre bir mimar ya da inşaat mühendisinin sadece 5 binaya inşaat şefliği yapabildiğini Meclis gündemine getirmişti.

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KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMALI

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından kurulan Adalet Peşinde Aileleri Platformu üyeleri de dün bir açıklama yaparak, yıkılan binalarda yaşayan insanların katili olan firarilerin bir an önce yakalanmasını ve yurtdışına kaçanlar için de kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti. Yapılan açıklamada "Hileli inşa faaliyetleri yürüten, gerçekleşen yıkımda, milyonlarca canımızı öldüren sanıkların ‘olası kastla adam öldürme’ suçundan yargılanmasını istiyoruz. Belediyelere ilişkin dosyalarda soruşturma izinleri verilmesini, sorumlu kamu görevlilerinin görevi ihmal suçundan değil ihmali davranışla adam öldürme suçundan yapılmasını istiyoruz" denildi.

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AFET BAKANLIĞI KURUN

Maraş merkezli depremlerde yakınlarını kaybedenler, depremde yıkılan eski Hatay Meclis binası önünde bir araya geldi.

DEMAK üyeleri Hatay Meclis Binası önünde eylem yaptı. (Fotoğraf: ANKA)

Burada konuşan Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınlarıyla Dayanışma Derneği Başkanı Selahattin Kaban, 13 aydır kayıplarını aradıklarını belirterek şunları söyledi: "Kayıplarımız için verilen önergeler reddedildi. Biz 5 bakanlığın ortak bir çalışma başlatmasını ve kayıplarımızın bulunması için verilen önergelerin kabul edilmesini talep ediyoruz. Komisyon kurulmasını reddetmeyin. Bir Doğal Afet Bakanlığı kurularak hem kayıplarımız için hem de yaşanabilecek felaketlerin önlenmesi adına çözüm üretilmesini istiyoruz.”