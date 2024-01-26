Beyaz gergedanda tüp bebek tedavisi yapıldı

Haber Merkezi

Dünyada sadece iki tane kalan kuzey beyaz gergedanının yok oluşun eşiğinden dönmesi için ilk kez uygulanan tüp bebek tedavisi umut veriyor. Bilim insanları, laboratuvarda oluşturulan gergedan embriyosunu başarılı bir şekilde taşıyıcı anneye aktararak dünyanın ilk "tüp bebek" gergedan hamileliğini elde etti.

Prosedür, kuzeydeki beyaz gergedanların bir alt türü olan güneydeki beyaz gergedanlarla gerçekleştirildi. Çalışmanın bir sonraki adımı bunu kuzey beyaz gergedan embriyolarıyla tekrarlamak. Kuzey beyaz gergedanları bir zamanlar Orta Afrika'da bulunuyordu, ancak gergedan boynuzuna olan talebin körüklediği yasadışı avcılık hayvanların vahşi doğadaki varlığını yok etti. Ancak şimdi bilim insanları bu hayvanları tükenişin eşiğinden geri getirmek için doğurganlık çalışmalarına yöneldi.