Beyaz Saray'dan ateşkes açıklaması

ABD, Gazze'de kalıcı ateşkesi desteklemediklerini, ancak 7 günlük "insani ara"nın 8, 9, 10'a ve ötesine uzatılmasını görmek istediklerini açıkladı.

Gazze'de insani aranın bir kez daha uzatılmasının ardından ABD'den açıklama geldi. Beyaz Saray, Gazze'de kalıcı ateşkesi desteklemediklerini, ancak 7 günlük "insani ara"nın 8, 9, 10'a ve ötesine uzatılmasını görmek istediklerini açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Gazze'de kalıcı ateşkesi desteklemediklerini ancak "insani ara"nın uzatılmasını görmek istediklerini belirtti.

Kirby, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara "insani ara" verilmesine ilişkin konuştu.

Batı Kudüs'ün girişinde İsraillilere yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmesinin Gazze'deki "insani ara"ya etki edip etmeyeceği sorusuna Kirby, söz konusu şiddet olayının uzlaşmanın uzatılması konusunda herhangi bir etkisinin olacağını düşünmediğini söyledi.

Kirby, Gazze'de kalıcı bir ateşkesi desteklemediklerini ancak 7 günlük "insani ara"nın 8, 9, 10'a ve ötesine uzatılmasını görmek istediklerini kaydetti.

Nihayetinde İsrail ve Hamas'ın bu uzlaşmanın uzatılmasına ilişkin parametreler üzerinde anlaşması gerektiğini dile getiren Kirby, ABD'nin "insani ara"nın uzatılması konusunda destek vereceğini aktardı.

Kirby, Gazze halkına daha fazla gıda, su, ilaç ve yakıt ulaştırmak için son bir hafta içinde yapılan sahadaki çalışmaların göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, "insani ara"nın uzatılması için çok çalıştıklarını vurguladı.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti. "İnsani ara" ve esir takası 27 Kasım'da aynı şartlarla 2 gün daha uzatılmıştı.