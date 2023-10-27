Beyaz Saray'dan Rusya iddiası: "Ukrayna'da emirlere uymayı reddeden askerleri infaz ediyorlar"

Rusya'nın Ukrayna'da emirlere uymayan askerlerin infaz ettiği öne sürüldü. Beyaz Saray İletişim Koordinatörü Hohn Kirby'nin iddiasına göre ayrıca Rus komutanlar Ukrayna'daki cephe hatlarından geri çekilmek isteyen birlikleri öldürmekle tehdit ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Rusya'nın Ukrayna'da emirlere uymayan askerleri infaz ettiğini öne sürdü. Beyaz Saray'ın diğer iddiaya göre ise Rus komutanlar cephe hatlarından geri çekilmek isteyen birlikleri ölümle tehdit ediyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerinin "eğitim ve donanımının yetersiz, savaşa hazırlıksız" olduğunu belirterek, bunun da "moral düşüklüğüne ve emirlere uymaya karşı direnç göstermelerine" neden olduğunu söyledi.

Rusya'nın "kötü eğitimli askerleri uygun teçhizat, liderlik, kaynak ve destek olmadan doğrudan savaşa yolladığını" kaydeden Kirby, "Tüm bu koşullar göz önüne alındığında Rus güçlerinin moralinin düşük olması şaşırtıcı değil" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'da emirlere uymayan askerlerini "infaz ettiğini" ve Rus komutanların da Ukrayna'daki cephe hatlarından geri çekilmek isteyen tüm birlikleri öldürmekle tehdit ettiğini iddia eden Kirby, "emirlere uymak istemeyen askerleri infaz etmeyi düşünmenin kınanması gereken bir durum olduğunu" aktardı.

Kirby, "Tüm birimleri infaz ile tehdit etmek barbarlıktır" dedi.