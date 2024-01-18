Beyaz Saray'dan "Türkiye'ye F-16 satışı" hakkında değerlendirme

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD yönetiminin Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışına dair desteklerinin sürdüğünü söyledi. Kirby, F-16'ların satış takvimi konusunda net bir tarih ifade edemeyeceğini söyledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Türkiye'yye F-16 satışına ilişkin Kongreye ne zaman resmi bildirimde bulunulacağı konusunda net bir tarih veremeyeceğini söyledi.

Kirby, ABD yönetiminin Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışına dair desteklerinin sürdüğünü belirtti.

Günlük basın brifinginde Türkiye'ye F-16 satışını değerlendiren İletişim Koordinatörü John Kirby Joe Biden yönetiminin göreve geldiğinden bu yana bu konuda aynı çizgiyi izlediğini kaydetti.

F-16'ların satış takvimi konusunda net bir tarih ifade edemeyeceğini söyleyen Kirby, "Göreve geldiğimizden bu yana bu konuda tutarlı bir politika pozisyonumuz var. İlave F-16'ların satışını ve Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonunu desteklemeyi sürdürüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Kirby, "Buna ilişkin tarih ya da takvim konusunda paylaşacağım yeni bir bilgi yok ancak Türkiye’ye F-16 tedariki konusunda politikamızda değişiklik yok” dedi.

TÜRKİYE ABD'DEN KAÇ TANE F-16 SAVAŞ UÇAĞI ALMAK İSTİYOR?

Türkiye, Ekim 2021'de 40 adet blok-70 F-16 savaş uçağı ile 79 modernizasyon kitini satın almak için ABD'ye niyet mektubunu iletmişti. ABD yönetimi ise bugüne kadarki açıklamalarında Türkiye'ye F-16 satışına destek verdiğini dile getirmiş ancak Kongreye ne zaman resmi bildirimde bulunacağı konusunda net ifadelerden kaçınmıştı.

KONGRE, İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİNİN ONAYLANMASINI BEKLİYOR

ABD Kongre üyeleri daha önce Türkiye’ye F-16 satışını, İsveç’in NATO üyeliğine onay sürecine dair somut adım beklediklerini kaydemişlerdi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Aralık ayında İsveç’in NATO’ya katılım protokolünü onayladı. Ancak TBMM Genel Kurulu’nun İsveç’in NATO’ya katılım protokolünü ne zaman gündemine ne zaman alacağı belirsizliğini koruyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş 10 Ocak’ta yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

“Biz Türkiye olarak NATO’nun genişlemesine karşı değiliz. Türkiye üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirdi. Finlandiya’ya ayrı bir reçete uygulandı. İsveç'in de yükümlülüklerini yerine getirdiğini görüyoruz. Taleplerimiz yerine getirildikçe İsveç’in de önü açılacaktır. TBMM kendi gündemine hakimdir. Meclis gündemi uygun olduğunda bunu ele alacaktır."