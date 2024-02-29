Beyaz Saray: Yardım bekleyen Gazzelilerin öldürülmesi ciddi bir olay

Beyaz Saray, insani yardım bekleyen Gazzeli sivillerin İsrail tarafından vurulmasının "ciddi bir olay" olduğunu ve saldırının detaylarına bakacaklarını açıkladı: "Bu, ciddi bir olay ve biz bunun detaylarına bakacağız. Masum hayatların kaybından dolayı yas tutuyoruz ve masum Filistinlilerin sadece kendi ailelerini doyurmaya çalıştığı Gazze'deki acil insani durumun farkındayız."

Dünya 29.02.2024 18:11 Giriş: 29.02.2024 18:11

Güncelleme: 29.02.2024 18:18 Kaynak: AA

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FOTOĞRAF: AA