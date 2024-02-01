Beyaz Saray’dan F-35 programı için S-400 şartı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400’lere ilişkin ABD’nin giderilmesi halinde Türkiye’nin F-35 programına katılımında yeni düzenlemeler olabileceğini söyledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Türkiye'nin, ABD'nin S-400'lere ilişkin endişelerini gidermesi halinde yeniden F-35 programına katılmasının mümkün olduğunu söyledi.

Kirby, günlük basın brifinginde F-35'lere ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Euronews’te yer alan habere göre Türkiye'ye F-16'ların satılmasının ardından bu ülkenin F-35 programına geri dönüp dönemeyeceğine ilişkin soruya Kirby, bu konuda şu anda bir değişiklik ya da güncel bir gelişme olmadığı yanıtını verdi.

Kirby, "Bu konudaki görüşmelerimiz sürüyor, eğer Türkiye bu konudaki endişelerimizi giderebilirse ondan sonra F-35 programına katılımı restore edilebilir" dedi.

Ankara'da temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması ve F-16 savaş uçağı alımıyla ilgili, "S-400 meselesini çözebilirsek, ki bunu istiyoruz, ABD Türkiye'yi F-35 ailesine geri kabul etmekten memnuniyet duyacaktır" demişti.

Nuland ziyaretinin, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamasının hemen sonrasına denk gelmesinin tesadüf olmadığını ve iki ülke arasındaki ilişkileri "yeniden canlandırmak" amacını taşıdığını belirtti.

F-16 SATIŞI SÜRECİ NATO ÜYELİĞİ İLE BAŞLAMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanlığı, TBMM’nin İsveç’in NATO üyeliğini onaylamasının ardından Türkiye'ye 40 F-16 savaş uçağının satışı ve mevcut F-16'ların modernizasyonu konusunda Kongre'ye resmi bildirimde bulunmuştu. 15 günlük bildirim süresi cuma günü başladı.

Türkiye, Aralık 2017'de Rusya ile biri opsiyonlu iki adet S-400 sisteminin satın alınması konusunda S-400 hava savunma sistemleri konusunda bir sözleşme imzalandığını açıklamıştı.