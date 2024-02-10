Beyazıt Öztürk "Beyaz Show geri mi dönüyor?" sorusunu yanıtladı

Beyazıt Öztürk, Beyaz Show'un yeniden yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin soruyu, "Öyle bir niyetimiz var ama izleyiciye en iyisini vermek için bekliyoruz" diye yanıtladı.

Beyaz Show'un geri döneceği iddiası aylardır konuşulmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın "Beyaz Show dönüyor" açıklamasının ardından programın sunucusu Beyazıt Öztürk de açıklama yaptı.

Önceki gün bir mekan çıkında Aramızda Kalmasın programının sorularını yanıtlayan Öztürk, programın geri döneceğini belirtti.

Öztürk, "Öyle bir niyetimiz var başlamak gibi ama tarihi ve içeriğiyle ilgili çok iyi bir şey yapmak istiyoruz. Çünkü bıraktığımız yer çok güzeldi. İnsanların aklında da keyifli ve güzel kaldı. Onun için programın içini yeniden doldurup aynı şeyler yapmayıp farklı şeyler yapmak istiyoruz. İnsanlar sıkılmasın 'Yine mi aynı şeyler' demesinler. Yaptığım işlerin insanlar için ne kadar değerli olduğunu biliyorum. O yüzden biz de izleyiciye saygı gösterip en değerlisini vermek için bekliyoruz" ifadelerini kullandı.