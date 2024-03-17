Beyazıt ve Halepçe unutulmayacak

Beyazıt Katliamı’da katledilen öğrenciler ve Halepçe Katliamı’nda yaşamını yitiren binlerce kişi anıldı. İstanbul Üniversitesi’nde yapılan anmada, “Katlimlar ne hafızamızdan silindi ne de hesap sorma bilincimiz azaldı” denildi.

HABER MERKEZİ

İstanbul Beyazıt Meydanı’nda devrimcileri 7 öğrencinin katledildiği Beyazıt ve Irak’ta yaşanan Halepçe Katliamı için anma töreni düzenlendi.

16 Mart 1978’de gerçekleştirilen iki katliamda yaşamını yitirenler dün İstanbul Üniversitesi’nin Eczacılık Fakültesi önünde öğrencileri ve 78’liler Girişimi’nin çağrısıyla düzenlenen törende anıldı.

Demokratik, laik akademinin hedef alındığı saldırıda yüzlerce öğrencinin üzerine bomba atıldı, ardın silahlı saldırı gerçekleştirildi.

12 Eylül’ün önünü açan katliamlardan biri olan 16 Mart Katliamı’nın yıldönümünde üniversite öğrencileri, “16 Mart Beyazıt ve Halepçe Katliamı’nı unutmadık, hesap soracağız” yazılı, 78’liler Girişimi ise “Beyazıt faşizme mezar olacak” yazılı pankart ve döviz taşındı.

Üniversite öğrencileri tarafından yapılan açıklamada, Beyazıt’taki tüm devrimci, sosyalist ve yurtsever öğrencilerin anılarını ve miraslarının yaşatılacağı söylendi. İstanbul Üniversitesi’nin tarihi ile hafızasının devrimcilerle yaşadığı ve sürdüğü ifade edilen açıklamada, “1978’de de bugün de diz çökmedik, geri adım atmadık. Üniversitelerde tarihimizi yaşatacak, Beyazıt’tan Cebeci’ye, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Mimar Sinan’a, Boğaziçi’nden İstanbul Teknik Üniversitesi’nde mücadeleyi daha da yükseltmeye devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

“Katledilen devrimci öğrencilerin hesabını yarım bırakmayacağız” denilen açıklamada, “Tarihimize kazınan katliamların hiçbiri münferit saldırılar olmadı. Egemenler halka karşı suikast, katliam ve kontrgerilla saldırılarını organize ederken suçlarının üzerini örtmüşse de bizim nezdimizde hiçbir suç zamanaşımına uğramamıştır, bundan sonra da uğramayacaktır. İnsanlığa karşı işlenen suçların affedilemez olduğunun altını çiziyoruz” denildi.

36 YILLIK KARA LEKE

Açıklamada, Irak’ta Saddam Hüseyin yönetimi tarafından Halepçe’de gerçekleştirilen kimyasal gaz saldırısında yaşamını yitirdiği Halepçe katliamı hatırlatıldı. Açıklamada şu ifadelerkullanıldı: "Halepçe’de halkın üzerine gaz bombaları yağdırılırdı, 5 binden fazla kişi katledildi, 7 bin kişi yaralandı. Kürt halkına yönelik gerçekleştirilen bu katliamın arkaplanındaki destekçileri kendi sorumluluklarının üzerini kapattılar. Binlercesi göç yollarında ölüme mahkum edildi. Binlerce insanın acı trajedisi ne hafızalarımızdan silindi ne de hesap sorma bilincimiz azaldı."