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Beyda Yıldız'dan kayıp bir kuşağın romanı

BirGün Kitap
  • 09.01.2024 06:00
  • Giriş: 09.01.2024 06:00
  • Güncelleme: 09.01.2024 09:04
Beyda Yıldız'dan kayıp bir kuşağın romanı
Duasız ve Törensiz, Beyda Yıldız, Everest Yayınları, 2023

Haluk SAĞKAL

Beyda Yıldız’ın ilk romanı “Duasız ve Törensiz” Everest Yayınları etiketiyle geçen yılın son ayında okurla buluştu. Beyda Yıldız, Duasız ve Törensiz'de Siirt’ten Almanya’ya uzanan genç bir ömrün, derin bir yaranın, unutmak ve hatırlamak arasındaki karlı yolun hikâyesini anlatıyor: Birbirinden ayrı düşen Neval ve Hasan’ın kalbinde kök salan ve zamanla bir sarmaşık gibi dolanarak yaşamın ta kendisine dönüşen büyük yasın günlerini sayıyor.

Duasız ve Törensiz arayışların, başka bir dilde büyümeye zorlanmışların, kaybını ararken kaybolanların, hasretin ruhlarda bıraktığı yakıcı boşluğun, ölü toprağı yiyenlerin romanı.

Yazarın deyimiyle roman kayıp bir kuşağın, yitirilmiş bir çocukluğun, büyük arayışların, soluksuz bekleyişlerin dökümü.

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