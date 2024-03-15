Beyin kanaması geçiren sanatçı Settar Tanrıöğen taburcu oldu

Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakterini canlandırırken sette beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan ve bir süredir tedavi gören Settar Tanrıöğen'in dün taburcu olduğu açıklandı.

Bilinç bulanıklığı şikayetiyle hastaneye giden ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen ünlü sanatçı Settar Tanrıöğen, yapılan tedavinin ardından taburcu oldu.

Ünlü sanatçı Settar Tanrıöğen, 26 Ocak Cuma akşamı kısa süreli bilinç bulanıklığı şikayetiyle Ataşehir'de özel bir hastaneye gitti.

Yapılan tetkikler sonucu beyin kanaması geçirdiği belirlenen Tanrıöğen'in, bir süre yoğun bakımda devam eden tedavisinin ardından dün taburcu oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan doktor Engin Çakmakçı, “Beyin damarlarında oluşan anevrizmanın (baloncuk) kanaması nedeniyle 26 Ocak'tan bu yana hastanemizde tedavisi sürdürülen hastamız Settar Tanrıöğen, 14 Mart tarihinde taburcu oldu" dedi.

Çakmakçı, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Hastamızın uzun süren tedavisinin taburculuk noktasına gelmesi, üstelik bu tarihin 14 Mart Tıp Bayramı'na denk gelmesi, tüm hekim arkadaşlarımızı ve sağlık personelini ayrıca sevindirmiştir. Taburcu edilen hastamızın kontrol süreçleri tarafımızdan takip edilecektir. Kendisine tekrar geçmiş olsun diyoruz."