Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında açıklama

Dr. Engin Çakmakçı, Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında, "Bugün itibariyle klinik durumu stabildir" açıklamasını yaptı. Tanrıöğen'in yoğun bakımda takibinin devam edildiği aktarıldı.

Kızılcık Şerbeti dizinde Abdullah karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen'in beyin kanaması geçirmesinin ardından sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı.

Acıbadem Ataşehir Hastanesi Başhekimi Dr. Engin Çakmakçı tarafından yapılan açıklamada, "26 Ocak 2024 (Cuma) günü, baş ağrısı ve bilinç bulanıklığı şikayetleri üzerine yapılan tıbbi değerlendirmesinde, hastamız Settar Tanrıöğen’de; beyin damarlarında oluşan anevrizmanın (baloncuk) patlaması sonucunda beyin ve beyin zarları arasında kanama tespit edilmiştir" denildi.

Tanrıöğren'in acilen yapılan müdahale sonrası yoğun bakıma alındığını belirten Çakmakçı, "29 Ocak 2024, Pazar günü hastamızda; beyindeki kanamaya bağlı gelişme ihtimali olan beyin omurilik sıvısında artış tespit edilmiş, beyin cerrahisi ekibimiz tarafından sıvı basıncının dengelenmesi için girişimsel işlem yapılmıştır. Hastamızın tedavisine; yoğun bakım ünitesi sorumlusu Prof. Dr. İsmail Cinel ve ekibinin yanı sıra nöroloji, beyin cerrahi ve girişimsel nöroradyologlardan oluşan multidisipliner bir ekip tarafından devam edilmektedir" ifadelerini kullandı.

DURUMU STABİL

Çakmakçı, şunları söyledi: "Bugün itibariyle klinik durumu stabildir. Bu tür beyin kanamalarından sonra ortaya çıkabilecek risklerin varlığı nedeniyle, hastamız Settar Tanrıöğen’in yakın takibi bir süre daha yoğun bakım ünitemizde devam edecektir."