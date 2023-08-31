Beykoz'da alçı yüklü kamyon 3 otomobile çarptı: 2'si ağır 7 yaralı

Beykoz'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği alçı yüklü kamyon, seyir halindeki 3 otomobile çarptı. Çarptığı otomobillerden birini de sürükleyen kamyon yan yattı. Kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde alçı yüklü kamyonun seyir halindeki 3 otomobile çarptığı kaza 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Çubuklu Mahallesi Kiremitdere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede ilerleyen Ercan Şahin kullandığı alçı yüklü kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon, önce 34 NT 4531 plakalı otomobile, ardından da 34 FIG 352 plakalı başka bir otomobile çarptı.

2 araca çarptıktan sonra savrulan kamyon, içinde 5 kişinin bulunduğu 34 LU 4181 plakalı otomobile çarparak metrelerce sürüklendi. Kamyon, kasasının devrilmesi sonucu durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürüklenen otomobildeki 5 kişi ve diğer iki otomobildeki birer kişi yaralandı. 2'si ağır toplam 7 kişinin yaralandığı kazayı, kamyon sürücüsü yara almadan atlattı. 7 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle polis Kiremitdere Caddesi'ni trafiğe kapattı. Kamyon kasasının devrilmesi sonucu kasadaki alçı yola döküldü. Kazaya karışan araçlar ve kamyon uzun süren çalışmaların ardından olay yerinden kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.