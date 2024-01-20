Beykoz'da gecekonduda yangın

Beykoz'da sabah saatlerinde bir gecekonduda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çiğdem Mahallesi Selvi Sokak'taki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.