Beykoz'da ortaokul öğrencisini bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Beykoz'da, ortaokul öğrencisini evine giderken bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Beykoz'da, ortaokul öğrencisini evine giderken bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Beykoz Koç Ortaokulu öğrencisi M.B.Y, önceki gün evine giderken yolda E.B. tarafından göğüs bölgesinden bıçaklanarak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri yaralı öğrenciyi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Beykoz Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu şüpheli E.B. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.