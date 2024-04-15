Beykoz’da birçok alanın sit derecesi düşürüldü: Ormanlık alanlar da var

İstanbul Beykoz’da bulunun bazı yerlerin derecesi düşürüldü. Kuzey Ormanları Savunması Sözcüsü ve şehir plancısı Başar Alipaça, bu uygulamanın Kuzey Ormanları için tehdit oluşturduğunu ve sit derecesi düşürülen bu alanların ranta açıldığını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca Beykoz’daki Alibahadır, Paşamandıra, Öğümce, Mahmutşevketpaşa mahalleleri ve Riva Beylikmandıra etabının koruma derecesi düşürüldü.

Bölgeye ilişkin imar planı değişiklikleri seçimden yalnızca birkaç gün sonra 4 Nisan’da askıya çıktı.

Cumhuriyet'in haberine göre; Resmi Gazete’de önceki gün yayımlanan bir ilana göre de Polenezköy Mahallesi’nin doğal sit alanı koruma statüsündeki bazı bölgeleri de “doğal sit sürdürebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı” olarak tescil edildi.

Kuzey Ormanları Savunması Sözcüsü ve şehir plancısı Başar Alipaça, başta Beykoz olmak üzere çeşitli yerlerde yapılan bu uygulamanın Kuzey Ormanları için tehdit oluşturduğunu ve sit derecesi düşürülen bu alanların ranta açıldığını vurguladı.

‘HUKUKSUZCA İNŞA ETTİKLERİ YAPILARI BİLE MEŞRU BİR HALE GETİREBİLİYORLAR’

Alipaça, sit revizyon tescil kararlarına ilişkin Cumhuriyet’ten Cengiz Karagöz’e yaptığı açıklamalarda “Tescillenen alanlara baktığımızda birinin yanında maden sahası, bir değerinin içinde tesis olduğu görülüyor” diyerek şunları söyledi:

“Muhtemelen bu alanın sit derecesinin düşürülmesinin nedeni yandaki maden sahasını büyütmek istemeleri, ‘sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı’nda neredeyse her şeyi yapabiliyorlar. Bu uygulama maden ve turizm tesisi başta olmak üzere birçok faaliyetin önünü açıyor. Hatta daha önce hukuksuzca inşa ettikleri yapıları bile meşru bir hale getirebiliyorlar.”

‘RANTA AÇIYORLAR’

Koruma alanlarının sit derecesinin düşürülmesi işlemiyle sık sık karşılaştıklarını ifade eden Alipaça, “Sit derecesinin düşürülmesi orman dışına çıkarmanın bir yolu olarak kullanılıyor. Bu ormanlık alanları yavaş yavaş orman vasfından çıkarıp ranta açıyorlar” dedi.