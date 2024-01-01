Beykoz’da elektrik panosuna çarpan motosikletin sürücüsü öldü

İstanbul'un Beykoz ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Oğuzhan Emeç, yol kenarındaki elektrik panosuna çarptı. Yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Beykoz’da elektrik panosuna çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Akbaba Mahallesi Maraş Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, Oğuzhan Emeç'in kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında bulunan elektrik panosuna çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklenirken, Oğuzhan Emeç ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Emeç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.