Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık ikinci dönem için aday adayı oldu

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde Beylikdüzü Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıkladı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday olmak için adaylık başvurusunda bulundu. CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na gelen Çalık, aday adaylığı dosyasını CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş'a teslim etti. Başvurusu sırasında; Kaynarca Belediye Başkanı Serdar Türker, Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun, Beylikdüzü Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar, parti üyeleri ve sivil toplum kuruluşları Çalık'ı yalnız bırakmadı.

“HALKA HİZMETTE İSTANBUL'UN 39 İLÇESİYLE YARIŞ HALİNDEYİZ"

Partililere konuşma yapan Çalık, Beylikdüzü'nün Cumhuriyet'in şehircilik anlamındaki başarı öykülerinden biri olduğunu ifade ederek, “Cumhuriyetin değerlerine, halka ve kendine güvenen yönetimlerin neler başarabileceğinin nüvesidir Beylikdüzü. Önce sosyal adalet dedik. Çünkü milletimiz her alanda adalet istiyor. Biz bu talebi duyduk ve tüm yerel yönetim aklımızın içine, Beylikdüzü aklına adaleti işledik. 'Bugüne nefes yarına umut' dedik. Sosyal adalet için çalıştık. Ailelerimizin huzurla yaşadığı örnek bir ilçe olduk. Çok çalıştık. Verimli çalıştık. Halk için çalıştık. Hak için çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Yolumuz uzun, yapacak çok işimiz var ve az sandığımız zamanı uzatmalıyız. Göreceksiniz kalan 4 ayımızı bir yıl gibi yaşayacak ve yaşatacağız. 4 ayda Güzel Beylikdüzümüze yeni eserler katacağız. Halka hizmette İstanbul'un 39 ilçesiyle yarış halindeyiz ve çok net söyleyeyim ki en iyisi olmaya talibiz" dedi.