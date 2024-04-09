Beylikdüzü'nde bir erkek, boşanma aşamasındaki kadını ağır yaraladı

Beylikdüzü'nde bir erkek, boşanma aşamasında olduğu kadını sokak ortasında defalarca kez bıçaklayarak ağır yaraladı. Kadının kaldırıldığı hastanede üç kez kalbinin durduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kadına yönelik şiddet haberleri ülkenin dört bir yanından gelmeye devam ediyor. Bu defa adres İstanbul Beylikdüzü. Beylikdüzü'nde bir erkek, boşanma aşamasında olduğu kadını sokak ortasında defalarca kez bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Çamlıtepe Caddesi'nde meydana geldi. Murat B. adlı erkek, boşanma aşamasında olduğu Şeyda Nur B.'yi sokak ortasında defalarca kez bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Murat B.'yi gözaltına alırken, sağlık ekipleri ağır yaralanan Şeyda Nur B.'yi hastaneye kaldırdı. Konuya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürerken, olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Murat B.'nin kadını defalarca bıçakladığı, kimsenin doğrudan müdahale etmediği, şahsı sözlü olarak ikna etmeye çalıştığı görüldü.

Öte yandan, ağır yaralanan kadının kaldırıldığı hastanede üç kez kalbinin durduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.