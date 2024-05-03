Beylikdüzü'nde işçi servisi devrildi: 13 yaralı

Beylikdüzü'nde makas attığı iddia edilen hafif ticari araç, bir işçi servisi minibüsüne çarparak devrilmesine neden oldu. Toplam 3 aracın hasar gördüğü, aydınlatma direğinin de yola devrildiği kazada 13 kişi yaralanırken 3 kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Beylikdüzü'nde S.A.Ş. yönetimindeki hafif ticari araç makas atarken aynı istikamette M.Y. yönetimindeki işçi servisine çarptı.

Çarpmanın etkisi ile M.Y. direksiyon hakimiyetini kaybedip önce aydınlatma direğine çarptı ardından yan yatarak devrildi.

Çarpmanın etkisi ile aydınlatma direği yan yolda bulunan bir başka işçi servisine de çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ilk yardıma koşarken durum polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Kaza sonrası ekipler olay yerine sevk edilirken, yaralılar çevredekilerin de yardımı ile servis içerisinden çıkarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 yaralıyı ambulans ile hastaneye kaldırırken 10 yaralı ise kendi imkanları ile hastaneye gitti.

Yaralıların hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.