Beylikdüzü’nde bir araçta 2 kişi vurulmuş halde ölü bulundu

Beylikdüzü’nde 2 arkadaş araç içerisinde enselerinden vurulmuş halde ölü bulundu. Şahısların uyuşturucu ticareti ve adam yaralama suçlarından kayıtları olduğu öğrenildi.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yaşları 34 ve 27 olan 2 arkadaş araç içerisinde enselerinden vurularak öldürüldü.

Olay, 19 Şubat saat 13.00 sıralarında Dereağzı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boş bir arsada silah sesleri geldiği ihbarı üzerine olay erine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin bölgede incelemeye aldığı park halindeki bir otomobilin içerisinde, ensesinden vurulmuş 2 kişi bulundu.

Polisin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edilid. Hastaneye kaldırılan ve burada hayatını kaybeden şahısların Enes Hallaç (27) ve Eren Özyurt (34) olduğu öğrenildi.

Şahısların yapılan sorgulamalarında ise Eren Özyurt’un gasp, yaralama ve uyuşturucu kullanmaktan, Enes Hallaç’ın ise uyuşturucu ticareti adam yaralama gibi suçlardan kaydının olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.