Beylikdüzü’nde kaçakçılık operasyonu: Piyasa değeri 15 milyon lira olan 18 bin cep telefonu ele geçirildi

İstanbul Beylikdüzü’nde polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan 18 bin 325 cep telefonu ele geçirildi.

Güncel 11.02.2024 11:43 Giriş: 11.02.2024 11:43

Güncelleme: 11.02.2024 11:44 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 6 Şubat tarihinde Beylikdüzü’nde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan incelemelerde piyasa değeri 15 milyon lira olan 18 bin 325 cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.