Beyoğlu depreme dayanıklı mı, olası bir depremde ne kadar hasar alır?

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Peki Beyoğlu depreme dayanıklı mı, olası bir depremde ne kadar hasar alır, kaç can kaybı yaşanır? Beyoğlu’nun depreme karşı en dayanıklı mahalleleri ve yıkımdan en çok hasar alabilecek mahalleleri hangileri?

HABER MERKEZİ

Beyoğlu İlçesi İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan ve Marmara fay hattına yakınlığı sebebiyle deprem riski bulunan bir bölgedir. Özellikle 1999 Marmara Depremi gibi büyük depremlerin yaşandığı İstanbul'da, Beyoğlu İlçesi deprem riski olan bölgelerden biridir.

Bölge, tarihi yapıların bulunduğu bir alandır ve bu nedenle deprem güvenliği açısından özellikle dikkatli olunması gerekmektedir. Binaların yaşlılığı, yapısal sorunları ve deprem dayanıklılığı eksiklikleri deprem riskini daha da artırmaktadır. Peki, Beyoğlu depreme dayanıklı mı, olası bir depremde ne kadar hasar alır?

Beyoğlu depreme dayanıklı mı?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi-2019” projesi kapsamında kentteki tüm ilçelerin deprem risk analizi yapıldı.

İBB’nin her ilçeye özel hazırladığı raporlarda, 7.5 büyüklüğündeki bir deprem sonucu ortaya çıkabilecek bina hasarları, olası can kaybı ve yaralı sayıları, altyapı ve yollara dair durumlar senaryolaştırıldı. Raporda Beyoğlu’nda deprem riskine de yer verildi.

Olası bir depremde ne kadar hasar alır?

İBB’nin yayınladığı rapora göre Beyoğlu’nda yaşanacak bina hasar tahminleri aşağıdaki gibidir:

ÇOK AĞIR HASARLI BİNA: 410

AĞIR HASARLI BİNA: 841

ORTA HASARLI BİNA: 3.132

HAFİF HASARLI BİNA: 7.158

TOPLAM: 11.541

Ne kadar can kaybı yaşanır?

Raporda belirtilen olası can kaybı, ağır yaralı, hafif yaralı ve hastanede tedavi sayısı aşağıdaki gibidir:

CAN KAYBI: 217

AĞIR YARALI: 150

HASTANEDE TEDAVİ: 609

HAFİF YARALI: 1.141

Beyoğlu’nun depreme en dayanıklı mahalleleri

Beyoğlu’nu baz senaryo depremi anlatan raporda en az hasar alması beklenen mahalleler: Asmalı Mescit, Bedrettin, Bereketzade, Cihangir, Çatma Mescit, Çukur, Evliya Çelebi, Firuzağa, Gümüşsuyu, Hüseyin Ağa, Kamer Hatun, Katipmustafa Çelebi, Kılıçali Paşa, Kocatepe, Kuloğlu, Müeyyetzade, Şahkulu ve Tomtom mahalleleridir.

Beyoğlu’daki depremde en çok hasar alması beklenen mahalleler

Mahalle bazlı bina hasar tahminlerinde Beyoğlu’nda depremden en çok etkilenecek mahalleler: Camiikebir, İstiklal, Kemankeş Karamustafapaşa, Örnektepe, Piripaşa, Sütlüce ve Yahya Kahya mahalleleri olarak göze çarpmaktadır.

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Deprem sırasında sağlıklı kalabilmek için deprem hazırlıkları yapmak önemlidir. Beyoğlu İlçesi sakinleri, deprem çantası hazırlamak, acil durum planı yapmak ve yangın merdivenlerini kullanmak gibi önlemler almalıdır. Binaların deprem dayanıklılığı konusunda uzman kişiler tarafından düzenli olarak kontrol edilmesi de önemlidir.

Ayrıca, Beyoğlu İlçesi'nde oturanların deprem riskine karşı bilinçli olması gerekmektedir. Bölgede bulunan binaların depreme dayanıklılığı hakkında bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak, deprem riskini minimize etmek için önemlidir.

Sonuç olarak, Beyoğlu İlçesi İstanbul'da yüksek bir deprem riski bulunan bir bölgedir. Deprem hazırlıkları yapmak ve binaların depreme dayanıklılığı konusunda uzman kişiler tarafından düzenli olarak kontrol edilmesi, bölgede yaşayanların güvenliği açısından önemlidir.