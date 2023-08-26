Beyoğlu'nda 19 yaşındaki genç atılan tokat sonrası hayatını kaybetti

Beyoğlu'nda 19 yaşındaki bir genç aralarında tartışma yaşanan kişilerle buluştu ancak çıkan kavgada başına aldığı tokat darbesiyle bayılarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan genç, aldığı darbenin beyninin sinir noktasına etki etmesi sonucu hayatını kaybetti

BEYOĞLU'nda kavga ettiği kişiler tarafından darbedilen A.Ş. (19) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra A.Ş.'yi darbeden E.D. (17), E.A. (16) ve M.E.D. (15) gözaltına alındı.





İstanbul'da 19 yaşındaki Abdullah Şakun, arkadaşlarının isteği üzerine barışma buluşmasına gitti. Bu sırada çıkan kavgada kafasına tokat atıldıktan sonra fenalık geçirdi. Yere yığıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Abdullah Şakun, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Olay, dün Beyoğlu ilçesi Halıcıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşları küçük olan E.D., E.A., M.E.D. ile A.Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü. Kavga sırasında E.D., E.A. ve M.E.D., A.Ş.'yi darbetti. Karşısındaki 3 kişiden bir kurumun bahçesine girip kapıyı kapatarak kurtulan A.Ş., karşı taraf olay yerinden ayrıldıktan kısa süre sonra fenalaşarak yere yığıldı. A.Ş.'nin yardımına ilk önce çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri A.Ş.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. A.Ş., kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis, A.Ş.'nin 3 kişiyle kavga ettiğini tespit etti. Ekipler çalışmaların ardından şüphelilerin E.D., E.A. ve M.E.D. olduğunu belirledi. Çocuk yaştaki 3 şüpheli ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Kavga anları ise güvenlik kamerası ile cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde 3 kişi tarafından darbedilen A.Ş.'nin kulağını tutarak yere yığıldığı anlar yer aldı.