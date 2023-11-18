Beyoğlu'nda aracına şişe atan kişiyi kalemle öldüren şahıs tutuklandı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Tarlabaşı Bulvarı'nda 10 Kasım'da aracına şişe fırlatan kişinin başına kalem saplayarak ölümüne neden olan 21 yaşındaki D.K. tutuklandı. Hayatını kaybeden E.Y'nin emniyette 16 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Güncel 18.11.2023 20:21 Giriş: 18.11.2023 20:21

Güncelleme: 18.11.2023 20:26 Kaynak: AA

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İstanbul'da aracına şişe atan kişinin başına kalem saplayarak ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Tarlabaşı Bulvarı'nda 10 Kasım'da yaralama olayı meydana geldiğinin bildirilmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede, E.Y'nin (43) 21 yaşındaki D.K'nin aracına şişe fırlattığı, bunun üzerine D.K'nin E.Y'nin başına kalem saplayarak yaralanmasına neden olduğu belirlendi. E.Y. hastaneye kaldırılırken, yakalanan şüpheli D.K. sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaralının tedavi gördüğü hastanede iki gün önce hayatını kaybetmesi üzerine D.K. yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.K, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Hayatını kaybeden E.Y'nin emniyette 16 suç kaydı olduğu öğrenildi.